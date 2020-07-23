5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен

На сайтах поиска работы активно появляются новые вакансии.

Какую работу предлагают украинцам с зарплатой от 10 тыс. грн, сообщается на Work.ua.

Инженер-строитель:

В Черкассах ищут строителя на полный рабочий день;

нужен специалист с профильным высшим образованием;

соискатель должен быть готов к командировкам;

обещают зарплату от 10 000 до 12 000 гривен.

Кладовщик:

компания «ВиЯр» в Киеве в поисках работника склада, который будет готовить товар к отгрузке, сверяться с накладными, проводить инвентаризации и прочие работы;

предлагают комфортные условия труда, гибкий график и зарплату от 15 000 гривен – после испытательного срока.

Инспектор отдела кадров:

Харьковская компания Logity срочно ищет инспектора отдела кадров;

в его обязанности будет входить: работа с трудовыми книжками, договорами, оформление новых сотрудников, отпусков, начисление премий, составление различных отчетов;

опыт работы – от 5 лет, желательно в крупных компаниях с численностью от 250 сотрудников;

предлагают официальное трудоустройство и зарплату от 13 000 гривен.

Инструктор в автошколу:

автошкола «Александров» в Киеве проводит набор инструкторов категории В. Если у вас нет опыта работы инструктором, можно пройти стажировку;

у соискателя должен быть опыт вождения и знание правил дорожного движения;

оплата труда сдельная, но загрузка постоянная, так что можно зарабатывать до 25 000 гривен.

Тонировщик стекол автомобилей, установщик антигравийных пленок:

автосервису LLumar Ukraine в Днепре нужен специалист по тонировке;

он будет работать с фирменной пленкой автосервиса;

предлагают шестидневную рабочую неделю, зато зарплату обещают от 25 000 до 30 000 гривен.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром экономической стратегии, на сайте work.ua, в апреле было существенное сокращение вакансий: в худший период (21 апреля) на сайте публиковали лишь 43% от количества в докарантинный период. Однако по состоянию на 23 июня количество вакансий почти полностью восстановилась и составило 88% от докарантинного периода.

Украинцы ищут работу за рубежом. В топе стран – Польша, Чехия и Германия. Украинцам все чаще предлагают работу за границей. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6700 вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий возросло и сейчас составляет почти 8 тысяч.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.