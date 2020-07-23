НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

Национальный банк утвердил и обнародовал положение об осуществления небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные концептуальные подходы:

использование риск-ориентированного подхода;

построение надлежащей системы управления рисками;

усиленные и упрощенные меры надлежащей проверки клиентов;

методы удаленной идентификации и верификации;

адаптированный перечень критериев риска и индикаторов рисковости;

риск-ориентированные подходы к политически значимым лицам, членам их семей и связанным лицам ( PEP s).

Отдельные требования к учреждениям являются упрощенными по сравнению с банками:

большинству учреждений рекомендовано иметь систему автоматизации процессов по финмониторингу, однако обязательной она является только для платежных систем, осуществляющих переводы средств в режиме онлайн;

оценка риска клиентов происходит по упрощенным методам, в том числе учреждениям предоставлена возможность оценивать риск не каждого клиента отдельно, а на групповой основе;

установлены особые меры по надлежащей проверке клиентов и выгодополучателей для страховых компаний;

небанковские учреждения не согласовывают с Национальным банком кандидатуру ответственного за финмониторинг работника. К тому же ответственному работнику разрешается совмещение и совместительство по должности.

Порядок дистанционной идентификации и верификации клиента:

полноценными моделями верификации являются: использование BankID НБУ , квалифицированной электронной подписи ( КЭП ), сеанса видеотрансляции, а также верификация с помощью ресурса государственных онлайн-услуг “ ДІЯ ”;

упрощенными моделями верификации являются: BankID НБУ , КЭП , считывание данных с чипа биометрического документа, верификация данных из бюро кредитных историй;

Положение определяет порядок идентификации клиента с привлечением агента и использования информации по надлежащей проверке клиента, полученной от третьей стороны. Отныне для заключения договора страхования или оформления займа в финансовой компании или кредитном союзе визит в отделение или личная встреча с представителем учреждения не нужна.

Справка Finance.ua:

28 апреля 2020 года вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов”.

В частности, закон предусматривает новые правила предоставления государственному регистратору информации о конечных бенефициарных владельцах ( КБВ ) юридических лиц. Минюст опроверг ряд мифов, которые циркулировали в сети.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫