"Укрзализныця" запускает поезд до Карпат

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Украинская железная дорога запускает поезд до Карпат. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
“Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев — Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах”, – говорится в сообщении.
Расписание курсирования:
С подробным расписанием поезда можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.
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В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.
Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.
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