"Укрзализныця" запускает поезд до Карпат

Украинская железная дорога запускает поезд до Карпат. Он отправится из Киева 3 августа, далее будет курсировать по нечетным дням, а из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

“Укрзализныця возобновляет курсирование поезда №217/218 Киев — Рахов. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на официальном сайте компании или в железнодорожных кассах”, – говорится в сообщении.

Расписание курсирования:

в первый рейс этот поезд отправится из Киева 3 августа;

далее будет курсировать по нечетным дням;

из Рахова 4 августа и будет курсировать по четным дням.

С подробным расписанием поезда можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.

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В УЗ напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Также усилена обработка постельного белья во время стирки. В каждом вагоне установлен санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

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