0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 119 0

Кабмин дал старт экспериментальному проекту Единого е-билета

Кабмин дал старт экспериментальному проекту Единого е-билета

Кабмин положил начало экспериментальному проекту Единого электронного билета. В рамках пилотного проекта хотят объединить путешествия по железной дороге и в метрополитене Киева.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

“Сегодня, 29 июля, на своем заседании Правительство одобрило разработанный Министерством инфраструктуры проект постановления КМУ, который предусматривает реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого э-билета на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua. Это будет способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия” – сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте также: Киев вводит систему единого электронного билета

По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, современный транспорт должен быть максимально простым, комфортным и удобным для каждого. Возможность приобретения е-билетов в разных видах транспорта делают сервис для пассажира проще в использовании, а саму услугу быстрее в оформлении.

Что планируют сделать:

  • объединить все виды транспорта одним электронным билетом. Чтобы все услуги при планировании путешествия можно было получить в одном месте;
  • экспериментальный проект по внедрению е-билета начнется в столице с единого е-билета на железную дорогу и метро.

Согласно одобренному Правительством постановлению, предлагается утвердить Порядок реализации проекта и установить срок его реализации до 30 июня 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • В феврале этого года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.