Кабмин дал старт экспериментальному проекту Единого е-билета

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Кабмин положил начало экспериментальному проекту Единого электронного билета. В рамках пилотного проекта хотят объединить путешествия по железной дороге и в метрополитене Киева.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
“Сегодня, 29 июля, на своем заседании Правительство одобрило разработанный Министерством инфраструктуры проект постановления КМУ, который предусматривает реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги по оформлению единого э-билета на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua. Это будет способствовать предоставлению удобных и современных цифровых услуг для населения в различных видах транспорта в одном месте при планировании путешествия” – сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
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По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, современный транспорт должен быть максимально простым, комфортным и удобным для каждого. Возможность приобретения е-билетов в разных видах транспорта делают сервис для пассажира проще в использовании, а саму услугу быстрее в оформлении.
Что планируют сделать:
Согласно одобренному Правительством постановлению, предлагается утвердить Порядок реализации проекта и установить срок его реализации до 30 июня 2021 года.
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