Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 г. составил почти 4,3 млрд грн

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“Укрпочта” за 6 месяцев текущего года увеличила чистый доход на 12,6% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, который составил около 4,3 млрд грн. Чистая прибыль компании за полгода составила 42,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.
“Мы, безусловно, почувствовали и продолжаем испытывать последствия карантина. Только 120 млн грн мы потратили на выплату надбавки сотрудникам за работу в условиях карантина и на средства индивидуальной защиты в условиях пандемии. В бизнесе ощутимым стало существенное снижение объемов международной почты из-за прекращения авиасообщения и остановки работы некоторых государственных учреждений и, как следствие, сокращения внутренней переписки. Все это частично удалось компенсировать благодаря росту всех направлений бизнеса: посылок, платежей, торговли”, – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.
Объемы роста:
Доходы от мелких пакетов выросли на 20,3%, посылок – на 18,5%, платежей – на 12,3%.
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