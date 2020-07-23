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Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 г. составил почти 4,3 млрд грн

Чистый доход Укрпочты за 6 месяцев 2020 г. составил почти 4,3 млрд грн

“Укрпочта” за 6 месяцев текущего года увеличила чистый доход на 12,6% по сравнению с аналогичными показателями 2019 года, который составил около 4,3 млрд грн. Чистая прибыль компании за полгода составила 42,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрпочты”.

“Мы, безусловно, почувствовали и продолжаем испытывать последствия карантина. Только 120 млн грн мы потратили на выплату надбавки сотрудникам за работу в условиях карантина и на средства индивидуальной защиты в условиях пандемии. В бизнесе ощутимым стало существенное снижение объемов международной почты из-за прекращения авиасообщения и остановки работы некоторых государственных учреждений и, как следствие, сокращения внутренней переписки. Все это частично удалось компенсировать благодаря росту всех направлений бизнеса: посылок, платежей, торговли”, – отметил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Объемы роста:

  • мелких пакетов – на 10,9%;
  • посылок – на 19,9%;
  • платежей – 16,6%;
  • пенсии и денежной помощи на 14,1%.

Доходы от мелких пакетов выросли на 20,3%, посылок – на 18,5%, платежей – на 12,3%.

Справка Finance.ua:

  • По результатам 2019 года “Укрпочта” выплатила 202,7 млн грн дивидендов, что стало самой большой суммой отчислений дивидендов в государственный бюджет все время существования компании.
  • “Укрпочта” разрабатывает новый продукт. С 1 января 2021 года перезагружает “Укрпочта SmartВox”. Клиентам будет предложен новый продукт, который сейчас разрабатывается в компании на основе этой услуги.
  • “Укрпочта” возобновила международную доставку пассажирскими самолетами.

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По материалам Finance.UA
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