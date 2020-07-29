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LG выпустила «облегченную» версию дизайнерского смартфона Velvet (фото)

LG выпустила «облегченную» версию дизайнерского смартфона Velvet (фото)

Весной этого года LG представила смартфон под названием Velvet, выполненный в оригинальном дизайне, а несколько месяцев спустя он получил новое исполнение. Сохранив корпус, дисплей и модуль камеры оригинала, гаджет обзавёлся другой моделью процессора Snapdragon без поддержки сетей 5G и поступил в розницу по более доступной цене.

Смартфон получил 6,8-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, а также тройную основную камеру с датчиками на 48, 8 и 5 Мп и 16-мегапиксельную фронталку. «Сердцем» же новинки, в отличие от предшествующей версии, стал процессор Snapdragon 845 образца 2018-го при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Объём внутреннего накопителя модели составляет 128 ГБ.


Фото: androidheadlines.com

За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и беспроводных станций мощностью до 9 Вт. Список интерфейсов аппарата включает 4G-модем, а также модули Wi-Fi, Bluetooth 5, GPS и NFC. Кроме того, LG Velvet 4G получил поддержку стилуса, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.


Фото: androidheadlines.com

«Облегчённая» версия гаджета уже поступила в продажу в Европе по цене €499. Для сравнения, стоимость 5G-модификации смартфона составляет €650.

По материалам 4pda
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