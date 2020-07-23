Карантин "убил" каждую вторую вакансию в Украине

По данным Госстата, во время карантина всего 2% рабочей силы (368 тыс. украинцев) потеряли работу во время пикового периода коронакризиса, тогда как по данным социологических опросов эта цифра может достигать 16% (2,8 млн).

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС).

“Из-за высокой неопределенности многие компании отложили наем новых работников до лучших времен, и найти новую работу людям стало гораздо сложнее. Разные источники показывают разную степень проблемы, но во всех источниках заметен общий тренд – количество вакансий во время жесткого карантина сократилось до 40-60% от докризисного уровня, а после смягчения ограничений и введения адаптивного карантина началось восстановление”, – отмечают аналитики.

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По данным официального источника – Государственной службы занятости Украины (ГСЗУ) – по сравнению с началом карантина, по состоянию на 1 мая количество вакансий сократилось на 30%, а на 1 июня – на 25%.

На сайте work.ua также заметно существенное сокращение вакансий: в худший период (21 апреля) на сайте публиковали лишь 43% от количества в докарантинный период. Однако по состоянию на 23 июня количество вакансий почти полностью восстановилось и составило 88% от докарантинного периода.



Инфографика: ЦЭС

Другой популярный сайт для поиска работы, rabota.ua, показывает похожую картину. Количество вакансий стало стремительно сокращаться во второй половине марта, однако существенно увеличилось в мае. В отличие от данных work.ua и ГСЗУ, по этим данным худшим периодом для соискателей (неделей с наименьшим количеством вакансий) был конец марта (количество вакансий на той неделе составляло 43% от докарантинного), а уже к концу апреля количество вакансий стало увеличиваться. Через месяц, в период 20-26 апреля, количество вакансий успело возрасти до 50% от докарантинного периода. По последним данным, на 2 июня, количество вакансий восстановилось полностью.

“Все источники данных указывают на одинаковый тренд – сначала сокращение количества вакансий, затем его последующее восстановление. Отличаются в основном пределы худшего периода. Это может объясняться различными целевыми аудиториями ГСЗУ и сайтов. Во всех секторах данные ГСЗУ показывали лучшую картину, чем данные сайтов поиска работы. Это может объясняться тем, что в ГСЗУ более склонны размещать вакансии бюджетных учреждений и организаций, регистрация в службе занятости может быть сложной, особенно во время карантина. Кроме того, в ГСЗУ есть только ежемесячные, а не еженедельные данные, поэтому влияние карантина на рынок труда может быть плавным”, – пояснили эксперты.

Больше всего коронакризис повлиял на следующие сектора:

гостинично-ресторанный бизнес и розничная торговля;

финансовая и банковская сфера;

после введения адаптивного картина во всех секторах наблюдается существенное восстановление количества вакансий.



Инфографика: ЦЭС

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