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Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

Авиакомпания Ryanair с 27 октября запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины.

Это указано в системе бронирования перевозчика.

График полетов:

  • из Одессы в Афины рейс будет выполняться один раз в неделю по субботам;
  • в Барселону – дважды в неделю по вторникам и субботам.

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Стоимость билетов:

  • в Барселону – от 34 евро;
  • в Афины – от 43 евро.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания Ryanair анонсировала запуск пяти новых маршрутов в 2021 году между Украиной и Италией в дополнение к уже объявленным 11 линиям.
  • Из-за пандемии коронавируса Rynair пришлось отменить рейсы почти для 30 миллионов человек. При этом до конца июля в авиакомпании обещают вернуть деньги за билеты на май и 90% июньских билетов.

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По материалам Finance.UA
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