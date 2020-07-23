Лоукостер Ryanair запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины

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Авиакомпания Ryanair с 27 октября запустит новые рейсы из Одессы в Барселону и Афины.
Это указано в системе бронирования перевозчика.
График полетов:
Стоимость билетов:
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