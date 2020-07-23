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УЗ возобновляет движение еще 17 региональных поездов

УЗ возобновляет движение еще 17 региональных поездов

Укрзализныця продолжает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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“Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины”, – сообщают в компании.

С 31 июля курсирование возобновят следующие поезда:

  • № 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский ежедневно;
  • № 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов ежедневно;
  • № 896/895 Киев-Волынский – Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;
  • № 896/895 Конотоп – Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;
  • № 896/895 Киев-Волынский – Шостка по пятницам и воскресеньям;
  • № 896/895 Шостка – Киев-Волынский по понедельникам и субботам;
  • № 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;
  • № 867 Киев – Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • № 868 Жмеринка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • № 880/879-882 ​/881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов по воскресеньям;
  • № 885 Киев – Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • № 886 Ровно – Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;
  • № 870 Шепетовка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;
  • № 887/888 Коростень – Винница ежедневно, кроме понедельника;
  • № 889/890 Винница – Коростень ежедневно, кроме понедельника;
  • № 877 Коростень – Житомир по понедельникам;
  • № 878 Житомир – Коростень по понедельникам.

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По материалам Finance.UA
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