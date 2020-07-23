УЗ возобновляет движение еще 17 региональных поездов

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Укрзализныця продолжает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
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“Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины”, – сообщают в компании.
С 31 июля курсирование возобновят следующие поезда:
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