УЗ возобновляет движение еще 17 региональных поездов

Укрзализныця продолжает курсирование 17 региональных поездов с 31 июля этого года. Благодаря региональным поездам пассажиры смогут путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостку, Чернигов, Жмеринку, Ровно и другие города.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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“Во время путешествий обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вынуждены вызвать работников Национальной полиции Украины”, – сообщают в компании.

С 31 июля курсирование возобновят следующие поезда:

№ 884/883 Фастов – Зерновое – Киев-Волынский ежедневно;

№ 888/887 Киев-Волынский – Ворожба – Фастов ежедневно;

№ 896/895 Киев-Волынский – Конотоп ежедневно, кроме пятниц и воскресений;

№ 896/895 Конотоп – Киев-Волынский ежедневно, кроме понедельников и суббот;

№ 896/895 Киев-Волынский – Шостка по пятницам и воскресеньям;

№ 896/895 Шостка – Киев-Волынский по понедельникам и субботам;

№ 864/863-866/865 Неданчичи, Чернигов – Киев-Волынский по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 867 Киев – Жмеринка по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 868 Жмеринка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 880/879-882 ​/881 Киев-Волынский – Славутич – Фастов по воскресеньям;

№ 885 Киев – Ровно по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 886 Ровно – Шепетовка по пятницам, субботам и воскресеньям;

№ 870 Шепетовка – Киев по понедельникам, субботам и воскресеньям;

№ 887/888 Коростень – Винница ежедневно, кроме понедельника;

№ 889/890 Винница – Коростень ежедневно, кроме понедельника;

№ 877 Коростень – Житомир по понедельникам;

№ 878 Житомир – Коростень по понедельникам.

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