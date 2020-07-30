В 2021 году с конвейера снимут знаменитый Mitsubishi Pajero

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В 2021 году закончится серийное производство знаменитого внедорожника Mitsubishi Pajero. Причина заключается в том, что компания Mitsubishi начинает стратегическую программу по снижению финансовых затрат.
Mitsubishi Pajero первого поколения появился в 1982 году. Сейчас автолюбителям предлагают модель четвертого поколения (с 2006 года). За все это время в мире продали более 3,3 млн. экземпляров этой модели. С 1985 по 2007 год Pajero участвовал в ралли Париж-Дакар и 12 раз его выиграл.
Для многих Pajero является легендарным внедорожником. Без сомнения, решение о снятии его с конвейера выглядит очень неожиданным.
Mitsubishi на фоне крупнейших финансовых потерь за последние 18 лет решил принять меры для снижения затрат. Боссы этой компании не могут вкладывать большие деньги в создании новой платформы для нового Pajero в то время, как интерес автолюбителей сместился к кроссоверам.
В 2021 году появится специальная версия Mitsubishi Pajero Final Edition. Ее выпустят в ограниченном количестве. После этого Pajero полностью снимут с конвейера.
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