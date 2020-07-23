Кабмин хочет отказаться от Госрезерва

В Украине хотят пересмотреть принципы формирования продуктовой безопасности и использовать балансирующие объемы продуктов, как в Европе.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Планируется обеспечение продовольственной безопасности через новые инструменты, в рамках не госрезерва, потому что это действительно устаревший советский инструмент. Примерно такие инструменты мы сейчас обсуждаем и продумываем”, — сказал он.

По словам Петрашко, государственных резервов в таком формате не существует уже в странах Евросоюза, и их перевели на другой формат.

“Когда государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть, все прозрачно, все обновляется. Тем самым поддерживается и баланс рынка, баланс ценовой стабильности. Поэтому мы будем пересматривать формат продовольственной безопасности”, — добавил министр.

Как сообщалось ранее, 2 апреля более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.

В пресс-службе Госрезерва заявили, что в результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.

Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва.