Кабмин хочет отказаться от Госрезерва

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В Украине хотят пересмотреть принципы формирования продуктовой безопасности и использовать балансирующие объемы продуктов, как в Европе.
Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
“Планируется обеспечение продовольственной безопасности через новые инструменты, в рамках не госрезерва, потому что это действительно устаревший советский инструмент. Примерно такие инструменты мы сейчас обсуждаем и продумываем”, — сказал он.
По словам Петрашко, государственных резервов в таком формате не существует уже в странах Евросоюза, и их перевели на другой формат.
“Когда государство через форвардные закупки или через другие инструменты создает для себя запас на коммерческих предприятиях. То есть, все прозрачно, все обновляется. Тем самым поддерживается и баланс рынка, баланс ценовой стабильности. Поэтому мы будем пересматривать формат продовольственной безопасности”, — добавил министр.
Как сообщалось ранее, 2 апреля более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Государственного агентства резерва Украины.
В пресс-службе Госрезерва заявили, что в результате захвата было повреждено государственное имущество, оргтехника, а работники, возможно, были заражены COVID-19.
Напомним, в начале февраля начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки руководителю Госрезерва.
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