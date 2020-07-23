Налоговая ответила на актуальные вопросы по РРО

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций согласно требованиям Закона Украины от 20 сентября 2019 года №128-ХІ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и другие законы Украины, касающиеся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

На актуальные вопросы, связанные с введением программных РРО, ответили в Государственной налоговой службе Украины.

Способы получения фискального чека покупателем за оплаченные товары (услуги) через ПРРО:

субъекты хозяйствования, совершающие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров обязаны предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме.

Каким образом для предприятия будет подтверждаться факт передачи данных от ПРРО к фискальному серверу:

факт передачи регистрационного заявления, сообщений об обнаружении неисправности ПРРО , открытии смены, подтверждается получением соответствующих квитанций от фискального сервера;

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передача расчетного документа и фискального отчетного чека подтверждается получением фискального номера, который присваивается этим документам фискальным сервером.

До какого периода продлится тестирование бесплатного программного решения и АРІ фискального сервера:

тестирование продлится до 23 ч. 59 мин. 31.07.2020.

01.08.2020 с 0 ч. 00 мин. до 8 часов. 00 мин. произойдет удаление тестовых данных системы.

01.08.2020 с 9 час. 00 мин. будет производиться фактическая регистрация ПРРО , фискализация расчетных операций.

В какой период начинать подавать уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением, или через которые ведется деятельность (форма № 20-ОПП) субъектам хозяйствования, которые намерены использовать ПРРО с 01.08.2020:

субъекты хозяйствования, которые начнут применение ПРРО с 01.08.2020, могут подавать уведомление по форме №20- ОПП до 01.08.2020.

Будут ли в дальнейшем использоваться оба тестируемые АРІ:

после завершения тестового периода и в дальнейшем будут использоваться два АРІ фискального сервера – АРІ Единого окна подачи электронной отчетности и АРІ Электронного кабинета.

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