Налоговая ответила на актуальные вопросы по РРО

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С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций согласно требованиям Закона Украины от 20 сентября 2019 года №128-ХІ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и другие законы Украины, касающиеся детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».
На актуальные вопросы, связанные с введением программных РРО, ответили в Государственной налоговой службе Украины.
Способы получения фискального чека покупателем за оплаченные товары (услуги) через ПРРО:
Каким образом для предприятия будет подтверждаться факт передачи данных от ПРРО к фискальному серверу:
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До какого периода продлится тестирование бесплатного программного решения и АРІ фискального сервера:
В какой период начинать подавать уведомление об объектах налогообложения, объектах, связанных с налогообложением, или через которые ведется деятельность (форма № 20-ОПП) субъектам хозяйствования, которые намерены использовать ПРРО с 01.08.2020:
Будут ли в дальнейшем использоваться оба тестируемые АРІ:
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