Эксперт озвучил формулу, по которой украинцы будут покупать газ с 1 августа

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С 1 августа цена на газ для населения, как и для промышленных потребителей, будет формироваться по принципу импортного паритета – стоимость газа на европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.
Об этом в эфире телеканала “Прямой” заявил директор консалтинговой компании Expro Consalting Геннадий Кобаль.
“Население будет получать газ по рыночным ценам, которые будут соответствовать ценам евпропейським плюс доставка в Украину. Такая формула у нас сейчас работает для других сегментов, то есть для промышленности”, – отметил эксперт.
Он добавил, что с 1 августа 2020 года прекратит свое действие положение о возложении специальных обязанностей и население получит возможность покупать газ у любого поставщика по рыночным ценам.
Напомним, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) подход для определения цены газа для населения по принципу импортного паритета – т. н. “Амстердам+”. Этот принцип предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – с биржи TTF.
Аналогичный принцип – “Роттердам+” – действовал для расчета стоимости угля для установления прогнозной цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Эта формула также предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.
10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания “Центрэнерго” заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле “Роттердам+”.
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