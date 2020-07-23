Мебель IKEA можно будет собрать через Kabanchik.ua

Клиенты IKEA могут заказать услугу сборки мебели у специалистов онлайн-сервиса Kabanchik.ua.

Об этом сообщает пресс-служба Kabanchik.ua.

“Первыми получать информацию о заказах на сборку будут мастера, которые прошли обучение и успешно сдали тестирование от IKEA”, — прокомментировала руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.

Как заказать сборку мебели:

после покупки на сайте IKEA нужно опубликовать заявку на сборку на странице сайта;

описать в заказе, что надо сделать;

выбрать мастера с отметкой “Опыт сборки мебели IKEA ”;

оплатить работу мастеру и закрыть заказ.

Стоимость услуги:

рекомендованная цена услуги от Kabanchik.ua — 10% от стоимости покупки мебели, +100 грн за вызов мастера (если шкаф стоит 3 тыс. грн, сборка мастером — 400 грн);

клиент может указать собственный бюджет за заказ.

Справка Finance.ua:

IKEA расширяет мощности украинского онлайн-магазина.

Впервые IKEA объявила о намерении выйти на украинский рынок в конце 2017 года.

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