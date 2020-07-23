Мебель IKEA можно будет собрать через Kabanchik.ua

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Клиенты IKEA могут заказать услугу сборки мебели у специалистов онлайн-сервиса Kabanchik.ua.
Об этом сообщает пресс-служба Kabanchik.ua.
“Первыми получать информацию о заказах на сборку будут мастера, которые прошли обучение и успешно сдали тестирование от IKEA”, — прокомментировала руководитель отдела маркетинга Kabanchik.ua Ольга Сорока.
Как заказать сборку мебели:
Стоимость услуги:
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