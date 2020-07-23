Vodafone начал продавать виртуальные SIM-карты (инфографика)

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С сегодняшнего дня в интернет-магазине Vodafone стартуют продажи виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM.
Об этом сообщается на сайте компании.
Стоимость услуги eSIM:
eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной.
Преимущества виртуальной SIM-карты:
На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:
IoS: iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3 rd generation, PRO, AIR, MINI 5, iPad 7 th generation;
Android: Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip; Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40;
Другие: Microsoft Surface Pro 5.
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