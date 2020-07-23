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Vodafone начал продавать виртуальные SIM-карты (инфографика)

Vodafone начал продавать виртуальные SIM-карты (инфографика)

С сегодняшнего дня в интернет-магазине Vodafone стартуют продажи виртуальных SIM-карт на базе технологии eSIM.

Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость услуги eSIM:

  • для предоплаченного сервиса Vodafone в стартовом пакете с тарифом SuperNet Pro – 150 грн;
  • для новых подключений на контрактной основе в любом тарифном пакете стоимость eSIM составляет 100 грн;
  • замена существующей SIM-карты на eSIM для всех абонентов Vodafone – 100 грн.

eSIM позволяет отказаться от применения физической SIM-карты, заменив ее виртуальной.

Преимущества виртуальной SIM-карты:

  • eSIM позволяет владельцам mono-SIM устройств значительно расширить возможности своих гаджетов и использовать в одном смартфоне несколько профилей – до 10 номеров (зависит от установок производителя);
  • eSIM может использоваться в устройствах без слотов для SIM-карт, например, в планшетах;
  • eSIM обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ее можно повредить, потерять или извлечь из смартфона, а это еще один барьер для мошенников и возможность найти пропавший смартфон или планшет.

На сегодняшний день eSIM может работать в таких устройствах:

IoS: iPhone XS, XR, XS MAX, 11, 11 PRO, 11 PRO MAX; iPad 3 rd generation, PRO, AIR, MINI 5, iPad 7 th generation;

Android: Samsung Fold, S20, S20+, S20 Ultra, Z Flip; Google Pixels 2, 3, 4; Motorola RAZR; Huawei P40;

Другие: Microsoft Surface Pro 5.

По материалам Finance.UA
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