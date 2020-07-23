Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложения

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Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT.
Соответствующий законопроект №3933 зарегистрирован в ВР.
“Принятие законопроекта позволит повысить уровень конкурентоспособности сферы ИТ до уровня «наиболее благоприятной в мире», а также увеличить доходную часть местных бюджетов и социальных фондов через фискальный маневр по введению особого режима налогообложения фонда оплаты труда”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Цель законопроекта:
- налоговой нагрузки на зарплаты наемных работников на уровне 10% (5% налога на доходы физических лиц (вместо 18%) + 5% единого социального взноса (вместо 22%) + освобождение от уплаты военного сбора);
- к доходам субъекта индустрии применяются ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, что составляет 9%.
Проектом закона:
1). Определяются критерии “субъекта индустрии информационных технологий”, а именно:
2). Предусмотрен механизм получения статуса субъекта индустрии информационных технологий для новообразованных субъектов хозяйствования;
3). Устанавливаются порядок получения/аннулирования статуса субъекта индустрии информационных технологий и порядок ведения специального реестра, установлен перечень сведений, которые в него вносятся;
4). Предполагается, что субъект индустрии информационных технологий:
При этом ЕСВ для таких работников не может быть меньше ЕСВ по ставке 22% с 5 минимальных заработных плат и не больше ЕСВ, который рассчитывается по ставке 22% от максимальной базы начисления ЕСВ – 15 минимальных заработных плат. То есть ЕСВ по ставке 5% будет платиться с заработных плат от 5 минимальных заработных плат.
5). Установлены предохранители от злоупотреблений особенностями налогообложения субъектов индустрии информационных технологий и механизм компенсации потерь доходов местных бюджетов, а именно:
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