Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложения

Нардепы предлагают изменить налоговую политику в отношении отрасли IT.

Соответствующий законопроект №3933 зарегистрирован в ВР.

“Принятие законопроекта позволит повысить уровень конкурентоспособности сферы ИТ до уровня «наиболее благоприятной в мире», а также увеличить доходную часть местных бюджетов и социальных фондов через фискальный маневр по введению особого режима налогообложения фонда оплаты труда”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Цель законопроекта:

достижение Украиной в течение ближайших лет европейского и мирового лидерства в индустрии информационных технологий;

повышение уровня конкурентоспособности и привлекательности для иностранных и отечественных заказчиков индустрии информационных технологий Украины путем установления для ІТ-компаний на период с 01.01.2021 по 31.12.2030 года особенностей налогообложения:

- налоговой нагрузки на зарплаты наемных работников на уровне 10% (5% налога на доходы физических лиц (вместо 18%) + 5% единого социального взноса (вместо 22%) + освобождение от уплаты военного сбора);

- к доходам субъекта индустрии применяются ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, что составляет 9%.

Проектом закона:

1). Определяются критерии “субъекта индустрии информационных технологий”, а именно:

удельный вес доходов субъекта от осуществления видов экономической деятельности, определенных в подпункте 1.3 настоящего пункта, равен или превышает 90% доходов от всех видов экономической деятельности по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг;

удельный вес расходов на оплату труда в себестоимости реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг равен или превышает 50%;

у субъекта отсутствует налоговый долг;

относительно субъекта судом не приняты постановления о признании должника банкротом в соответствии с Законом “О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”;

2). Предусмотрен механизм получения статуса субъекта индустрии информационных технологий для новообразованных субъектов хозяйствования;

3). Устанавливаются порядок получения/аннулирования статуса субъекта индустрии информационных технологий и порядок ведения специального реестра, установлен перечень сведений, которые в него вносятся;

4). Предполагается, что субъект индустрии информационных технологий:

применяет стандартную ставку налога на прибыль с коэффициентом 0,5 (9%);

облагает налогом доходы в виде заработной платы, которые начисляются физическим лицам в связи с трудовыми отношениями на условиях трудового договора (контракта), НДФЛ по ставке 5% с освобождением от налогообложения военным сбором;

по ставке 5% с освобождением от налогообложения военным сбором; платит ЕСВ за наемных работников в размере 5% от заработной платы;

При этом ЕСВ для таких работников не может быть меньше ЕСВ по ставке 22% с 5 минимальных заработных плат и не больше ЕСВ, который рассчитывается по ставке 22% от максимальной базы начисления ЕСВ – 15 минимальных заработных плат. То есть ЕСВ по ставке 5% будет платиться с заработных плат от 5 минимальных заработных плат.

5). Установлены предохранители от злоупотреблений особенностями налогообложения субъектов индустрии информационных технологий и механизм компенсации потерь доходов местных бюджетов, а именно:

закрытый перечень видов экономической деятельности (только 6 видов согласно КВЭД ДК 009:2010);

ДК 009:2010); жесткие критерии соблюдения (90% доходов от ІТ-деятельности, удельный вес расходов на оплату труда равен или превышает 50%);

значительные штрафы за нарушение особенностей налогообложения – 200% от суммы начисленного налогового обязательства в случае выявления контролирующим органом при проведении мероприятий налогового контроля нарушений субъектом индустрии информационных технологий соответствующих требований и критериев;

условием применения пониженных ставок НДФЛ и ЕСВ является минимальный размер налога/сбора с заработной платы – не может быть меньше, чем налог/сбор по стандартной ставке с пятикратного размера минимальной заработной платы: НДФЛ – 4 723 грн * 5 * 18% = 4 250,7 грн; ЕСВ – 4 723 грн * 5 * 22% = 5 195,3 грн.

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