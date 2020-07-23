Дубилет запускает программный РРО Checkbox

Дмитрий Дубилет и команда разработчиков запускают Checkbox — программный РРО.

Об этом Дубилет написал в FACEBOOK.

“Почти каждый бизнес обязан иметь кассовые аппараты. Вы все их, конечно, видели. В народе их называют «гробиками» — они дорогие и неэффективные. Рынок кассовых аппаратов разделен между несколькими компаниями и представляет собой классическую олигополию. Благодаря дерегуляции и новым АПИ от налоговой стало возможным избавиться, наконец, от этих гробиков”, – пишет Дубилет.

Что такое Checkbox:

программный продукт, который позволит украинскому бизнесу экономить деньги и быть эффективней. Речь идет о так называемых программных РРО или, проще, программных кассах.

Как это работает:

1. Малый бизнес. Это предприниматели, у которых нет большого потока продаж. Они смогут пользоваться простой веб-страницей, чат-ботом или мобильным приложением, легко формировать чеки и печатать их или отправлять клиенту на емейл.

2. Интернет-магазины. Здесь предоставляется АПИ, которое легко интегрируется с Интернет-магазинами. Особенность украинского е-коммерса заключается в том, что большинство товаров оплачивается при получении — и для этого нынешние кассовые аппараты подходят плохо. Теперь же можно будет отправлять клиенту чек на емейл автоматом после оплаты и получения товара.

3. Розничная торговля (средний и крупный бизнес) — магазины, рестораны и т.д. Здесь команда предоставляет просто инструмент для интеграции с фронт-системами.

“Мы запускаем сервис уже с 1 августа. Приглашаю всех оставить свои данные на странице и получить инвайт на бета-тестирование. Мы не сможем дать доступ к продукту сразу всем желающим, но стараемся это сделать как можно скорее”, – добавил Дмитрий Дубилет.

Стоимость программы:

до октября 2020 года программа будет бесплатной, после начнет действовать платная подписка;

для малого бизнеса продукт будет стоить 149 грн за одну кассу в месяц;

для розничной торговли — 149 грн в месяц, но возможны скидки при использовании большого числа касс;

в интернет-магазинах стоимость использования зависит от объема выданных чеков: чем больше чеков в месяц — тем ниже плата.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций, в соответствии с требованиями Закона Украины от 20 сентября 2019 года №128-XI «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРО . За неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера штрафных (финансовых) санкций, поскольку действующие нормы по размеру штрафных санкций были приняты еще в 2000 году.

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