Дубилет запускает программный РРО Checkbox

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Дмитрий Дубилет и команда разработчиков запускают Checkbox — программный РРО.
Об этом Дубилет написал в FACEBOOK.
“Почти каждый бизнес обязан иметь кассовые аппараты. Вы все их, конечно, видели. В народе их называют «гробиками» — они дорогие и неэффективные. Рынок кассовых аппаратов разделен между несколькими компаниями и представляет собой классическую олигополию. Благодаря дерегуляции и новым АПИ от налоговой стало возможным избавиться, наконец, от этих гробиков”, – пишет Дубилет.
Что такое Checkbox:
Как это работает:
1. Малый бизнес. Это предприниматели, у которых нет большого потока продаж. Они смогут пользоваться простой веб-страницей, чат-ботом или мобильным приложением, легко формировать чеки и печатать их или отправлять клиенту на емейл.
2. Интернет-магазины. Здесь предоставляется АПИ, которое легко интегрируется с Интернет-магазинами. Особенность украинского е-коммерса заключается в том, что большинство товаров оплачивается при получении — и для этого нынешние кассовые аппараты подходят плохо. Теперь же можно будет отправлять клиенту чек на емейл автоматом после оплаты и получения товара.
3. Розничная торговля (средний и крупный бизнес) — магазины, рестораны и т.д. Здесь команда предоставляет просто инструмент для интеграции с фронт-системами.
“Мы запускаем сервис уже с 1 августа. Приглашаю всех оставить свои данные на странице и получить инвайт на бета-тестирование. Мы не сможем дать доступ к продукту сразу всем желающим, но стараемся это сделать как можно скорее”, – добавил Дмитрий Дубилет.
Стоимость программы:
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