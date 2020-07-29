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В первом полугодии 2020-го Польша выдала украинцам 270 тысяч виз

В первом полугодии 2020-го Польша выдала украинцам 270 тысяч виз

В первом полугодии текущего года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 270 360 виз – это на 44,2% меньше, чем за аналогичный период 2019-го (484 377).

Об этом сообщает МИД Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

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Как отмечается, Польша выдала гражданам Украины 269 тыс. 875 национальных виз (типа D), что на 44% меньше, чем в первом полугодии 2019 года. Кроме того, украинцы получили 485 шенгенских виз (типа С), это на 77% меньше, чем годом ранее (2112).

Резкое падение выдачи виз наблюдалось во втором квартале, когда из-за локдауна в связи с пандемией COVID-19 с 16 марта по 4 мая не работали польские консульства и визовые центры в Украине. В начале мая они начали частично принимать анкеты на выдачу рабочих виз для лиц, которые направлялись в Польшу на работу в аграрном секторе и садоводстве.

В целом большинство украинцев, которые сейчас пересекают границу на основании рабочих виз или карт пребывания, должны проходить в Польше 14-дневный карантин. Его смягченный вариант возможен в аграрном секторе и садоводстве, где допускается выполнение работ уже с первого дня после прибытия в Польшу, но с ограничением в передвижении вне мест работы и проживания.

Украинцы также могут сдать тест на коронавирус на 10-й день пребывания на карантине и получить его результат на следующий день. Лиц, у которых подтвержден отрицательный результат, освобождают от дальнейшего карантина.

По состоянию на конец 2019 года в Польше находились более 1,3 млн граждан Украины.

По информации управления по вопросам иностранцев Польши, на конец первого полугодия 2020 года 237 тыс. граждан Украины получили документы на временное или постоянное проживание в стране.

По материалам УКРИНФОРМ
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