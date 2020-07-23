Fiat выпустит конкурента Hyundai Creta

Компания Fiat объявила о разработке двух новых кроссоверов, которые появятся на бразильском рынке.

Как сообщает местное издание Carros.ig.com.br, первый составит конкуренцию недорогому Hyundai Creta и дебютирует уже в 2021 году, а второй, вероятно, получит купеобразный кузов, и будет соперничать с Volkswagen Nivus. Его покажут в 2022-м.

В следующем году Fiat выпустит первый для Бразилии недорогой компактный кроссовер: в основу новинки ляжет платформа хэтчбека Argo, а по габаритам он будет сравним с Hyundai Creta и Nissan Kicks. В движение новинку приводит «турботройка» объёмом 1,0 литра мощностью около 130 лошадиных сил – этот же силовой агрегат положен и модернизированному Argo, который появится у дилеров в том же году.

В 2022 году на бразильский рынок выйдет ещё один кроссовер, который получит купеобразный кузов и дизайн в стиле концепта Fiat Fastback 2018 года. По крайней мере, именно к такой версии склоняются местные журналисты. Единого мнения о платформе для будущей модели пока нет: одни уверены в том, что в основу ляжет «тележка» пикапа Toro, другие говорят о все той же архитектуре от Argo. По всей видимости, ближайшим конкурентом будущего кросс-купе станет Volkswagen Nivus.

На протяжении последних двух лет Fiat занимает третью строчку по объёмам продаж в Бразилии, уступая только Chevrolet и Volkswagen. В линейку бренда на местном рынке входят хэтчбек Argo и его вседорожная версия Argo Trekking, седан Cronos, пикап Toro и сменивший поколение весной этого года пикап Strada. Кроме того, для Бразилии заявлен электрический Fiat 500е.