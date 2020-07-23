У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве

Компания Volvo работает над новым электромобилем, который получит необычный для бренда купеобразный кузов. Информацию о появлении такой модели изданию Autoexpress подтвердил топ-менеджер марки.

Подробностей о модели немного: это будет вседорожник с полностью электрической силовой установкой, который появится на рынке до 2025 года. Британские журналисты опубликовали первый рендер: по их мнению, будущий купе-кроссовер Volvo должен выглядеть именно так.



Фото: autoexpress.co.uk

«Переход к электрификации дает нам возможность переосмыслить, что такое автомобиль. Мы открыты для новых сегментов, в которых не присутствовали ранее», – заявил в разговоре с журналистами старший вице-президент Volvo по дизайну Робин Пейдж.

По словам Пейджа, при выборе электромобиля клиентам важен большой запас хода, и немаловажную роль в этом играет аэродинамика автомобиля. Потому будущая модель будет иметь «более плавные очертания кузова», чем у традиционных кроссоверов и внедорожников.

На сегодняшний день в линейке Volvo есть только одна полностью электрическая модель – это XC40 Recharge P8 AWD. Кроссовер комплектуется парой электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил и проезжает на одной зарядке около 400 километров.

В будущем к нему присоединится XC90, который со сменой поколения обзаведётся электрической модификацией. Это произойдет уже в 2021 году.