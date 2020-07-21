МАУ отменила часть запланированных на август рейсов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
МАУ обнародовал уточненный график полетов до 15 августа.
Как сообщила пресс-служба перевозчика.
Причина В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины.
Отмечается, что в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев – Неаполь. При этом на период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев. Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.
«В Херсон можно будет добраться в среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08, по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье», – говорится в сообщении.
Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Торонто, Киев – Ницца, Киев – Афины, Киев – Дубай, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Вильнюс, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель-Авив, Киев – Рим, Киев – Милан, Киев – Неаполь, Киев – Франкфурт, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Ереван, Киев – Мадрид, Киев – Барселона. По одной частоте в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам: Киев – Ницца – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Рим – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Милан – оборотный рейс еженедельно; Киев – Неаполь – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Мюнхен – оборотный рейс еженедельно по понедельникам; Киев – Мадрид – еженедельно оборотный рейс по пятницам; Киев – Барселона – оборотный рейс в субботу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов8 ч. назад - 1806 10
Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне3 ч. назад - 663 7
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6594 7
Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах5 ч. назад - 1308 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 34727 4
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 34727 4
Налог на недвижимость: штрафы за просрочку4 ч. назад - 8140 1
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6594 7
Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод8 ч. назад - 2697 3
Работа для студентов: удаленно можно зарабатывать на 25% больше10 ч. назад - 2507 1
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 653
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 417
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 397
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5266 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2183 5