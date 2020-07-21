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МАУ отменила часть запланированных на август рейсов

МАУ отменила часть запланированных на август рейсов

МАУ обнародовал уточненный график полетов до 15 августа.

Как сообщила пресс-служба перевозчика.

Причина В связи с тем, что Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины.

Отмечается, что в августе МАУ планирует запустить новое направление Киев – Неаполь. При этом на период до 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев. Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям Одесса, Херсон, Львов.

«В Херсон можно будет добраться в среду, пятницу и воскресенье, а вернуться в Киев – в понедельник, четверг и субботу. Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Киев – Львов – Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08, по расписанию Киев – Львов в пятницу и Львов – Киев в воскресенье», – говорится в сообщении.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев – Амстердам, Киев – Лондон, Киев – Париж, Киев – Торонто, Киев – Ницца, Киев – Афины, Киев – Дубай, Киев – Стамбул, Одесса – Стамбул, Киев – Вильнюс, Киев – Тель-Авив, Одесса – Тель-Авив, Киев – Рим, Киев – Милан, Киев – Неаполь, Киев – Франкфурт, Киев – Мюнхен, Киев – Баку, Киев – Ереван, Киев – Мадрид, Киев – Барселона. По одной частоте в неделю уменьшится количество вылетов по маршрутам: Киев – Ницца – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Рим – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Милан – оборотный рейс еженедельно; Киев – Неаполь – оборотный рейс каждую субботу; Киев – Мюнхен – оборотный рейс еженедельно по понедельникам; Киев – Мадрид – еженедельно оборотный рейс по пятницам; Киев – Барселона – оборотный рейс в субботу.

Справка Finance.ua:

  • Ранее сообщалось, что авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» начала продажу билетов на рейсы в страны Адриатического побережья.
  • “Международные авиалинии Украины” недавно представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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