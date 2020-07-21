ТОП-5 самых крупных коррупционных схем в регионах Украины

Самой популярной коррупционной схемой в Украине в течение последних лет является контрабанда.

Об этом рассказали эксперты во время панельной дискуссии “Проблемы коррупции в регионах накануне местных выборов”.

Бывший глава Гостаможслужбы Максим Нефедов в 2020 “оценил” контрабанду в 40-45 млрд гривен (то есть, 1.3 млрд долларов).

Наиболее распространенными схемами контрабанды являются:

перевозка товаров вне пунктов пропуска (по так называемой “зеленой зоне”);

“прерванный транзит” (когда товар въезжает в транзитном режиме, а тогда подменяется другим или же транзит закрывают по формальным признакам);

ложное декларирование: занижение веса; таможенной стоимости, декларирование товаров не своим товарным кодом;

оформление транспортного средства с товаром как пустого;

схема с “пиджаками” (когда партию товара распределяют на границе между группой или “бригадой” людей, которые перевозят ее как “личное имущество”).

Кроме того, пользуются популярностью и такие коррупционные схемы:

землепользование: страна в марте 2020 года стала одной из последних стран в мире, которая открыла рынок земли, пусть и со значительным количеством ограничений. Одним из главных аргументов, который использовали сторонники снятия моратория, было то, что хоть де юре в Украине и запрещено продавать землю сельхозназначения, де факто такие сделки происходили. В частности, в формате “обмена”, когда участок площадью 5 гектаров обменивался на участок площадью 0.1 га;

коммунальные предприятия: деятельность КП часто является непрозрачной и коррупциогенной. В частности, их руководители часто являются еще и депутатами местных советов и лоббируют финансирование своих предприятий. Распространенной является схема, когда директор ФЛП поставляет товары на собственное предприятие, либо “выигрывает” у него на тендере, предлагая большую сумму договора;

янтарь: более 3.5 тыс. га лесных и болотных угодий в Полесье (Волынская, Ровенская, Житомирская области) были повреждены за последние 5 лет в результате деятельности нелегальных копателей. Объемы добычи янтаря по разным оценкам составляют от 120 до 300 тысяч тонн в год. Из них лишь 5 тысяч – легальных. Большинство сбывают на “черных рынках” Польши и Китая.