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ТОП-5 самых крупных коррупционных схем в регионах Украины

ТОП-5 самых крупных коррупционных схем в регионах Украины

Самой популярной коррупционной схемой в Украине в течение последних лет является контрабанда.

Об этом рассказали эксперты во время панельной дискуссии “Проблемы коррупции в регионах накануне местных выборов”.

Бывший глава Гостаможслужбы Максим Нефедов в 2020 “оценил” контрабанду в 40-45 млрд гривен (то есть, 1.3 млрд долларов).

Наиболее распространенными схемами контрабанды являются:

  • перевозка товаров вне пунктов пропуска (по так называемой “зеленой зоне”);
  • “прерванный транзит” (когда товар въезжает в транзитном режиме, а тогда подменяется другим или же транзит закрывают по формальным признакам);
  • ложное декларирование: занижение веса; таможенной стоимости, декларирование товаров не своим товарным кодом;
  • оформление транспортного средства с товаром как пустого;
  • схема с “пиджаками” (когда партию товара распределяют на границе между группой или “бригадой” людей, которые перевозят ее как “личное имущество”).

Кроме того, пользуются популярностью и такие коррупционные схемы:

  • землепользование: страна в марте 2020 года стала одной из последних стран в мире, которая открыла рынок земли, пусть и со значительным количеством ограничений. Одним из главных аргументов, который использовали сторонники снятия моратория, было то, что хоть де юре в Украине и запрещено продавать землю сельхозназначения, де факто такие сделки происходили. В частности, в формате “обмена”, когда участок площадью 5 гектаров обменивался на участок площадью 0.1 га;
  • коммунальные предприятия: деятельность КП часто является непрозрачной и коррупциогенной. В частности, их руководители часто являются еще и депутатами местных советов и лоббируют финансирование своих предприятий. Распространенной является схема, когда директор ФЛП поставляет товары на собственное предприятие, либо “выигрывает” у него на тендере, предлагая большую сумму договора;
  • янтарь: более 3.5 тыс. га лесных и болотных угодий в Полесье (Волынская, Ровенская, Житомирская области) были повреждены за последние 5 лет в результате деятельности нелегальных копателей. Объемы добычи янтаря по разным оценкам составляют от 120 до 300 тысяч тонн в год. Из них лишь 5 тысяч – легальных. Большинство сбывают на “черных рынках” Польши и Китая.
  • вырубка леса: глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий сообщил, что за прошлый год объемы незаконных вырубок выросли почти в семь раз – с 17,7 до 118 тысяч кубометров. За прошлый год только официальные убытки от незаконных вырубок составили более 800 млн гривен.
По материалам Finance.UA
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