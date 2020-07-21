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Трасса «Киев-Чоп» станет скоростным автобаном (видео)

Трасса «Киев-Чоп» станет скоростным автобаном (видео)

В Украине хотят перевоплотить трассу «Киев-Чоп» в полноценную европейскую скоростную магистраль.

О таких планах заявило правительство Украины в рамках своего проекта «Большая стройка».

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Отметим, что на данный момент государство ведет основные дорожные работы на территории объездной дороги Львова.

Там проводится реконструкция дороги, которая в дальнейшем должна послужить хорошую службу украинским водителям.

В перспективе, украинские дороги могут стать не хуже, чем европейские.

Напомним, что госпрограмма «Большая стройка» создаст 150 тысяч рабочих мест со средней зарплатой в 16,5 тысяч гривен. По словам Александра Кубракова — главы «Укравтодора», строительство началось уже на 40% объектах, которые запланированы на текущий год.

В ближайшие 3-5 лет правительство планирует построить инфраструктуру, которая будет объединять все крупные города страны.

По материалам Первый деловой
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