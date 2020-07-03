В рамках "Большой стройки" идут работы на трассе из Киева в Днепр (фото)

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Новую трассу Н-31 Днепр-Решетиловка, которая на несколько часов сократит проезд между двумя городами-миллионниками, активно строят и днем, и ночью. Круглосуточно работает также бетонный завод одного из подрядчиков – компании Onur.
Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, опубликовав фото и видео, на которых можно проследить ход работ.
В одном из постов можно увидеть, как в Днепропетровской области выглядит уже готовый участок ночью. Или же ход работ на еще одном участке в Днепропетровской области.
По его словам, строительство ведется одновременно и в Днепропетровской, и в Полтавской областях.
Планируется, что в рамках “Большой стройки”, инициированной президентом Владимиром Зеленским, дорога будет построена до конца 2020 года. Это самое масштабное дорожное строительство в Украине в этом году.
На территории Полтавской области на данный момент ведутся круглосуточные работы на участке Кобеляки-Красное. Участок трассы в Полтавской области станет первым в Украине бетонным автобаном.
Напомним, сначала планировалось, что трасса будет строиться в течение 3-4 лет. Президент Зеленский поставил задачу построить ее полностью уже в 2020 году.
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