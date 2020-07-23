Илон Маск анонсировал крупное обновление Tesla Autopilot 4D

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В начале месяца глава Tesla Илон Маск сделал громкое заявление, что уже в этом году автопилот Tesla дорастет до наивысшего – пятого уровня.
В ходе отчета перед инвесторами Маск затронул тему технологий автоматического вождения, анонсировав крупное обновление Tesla Autopilot 4D, которое обеспечит дальнейшее расширение возможностей Full Self-Driving и выведет фирменную систему помощи водителю на принципиально новый уровень. Сейчас, по словам Маска, Autopilot работает в режиме “~2.5D.
Что конкретно подразумевает формулировка 4D, пока можно только гадать – глава Tesla не стал вдаваться в подробности. Но здесь можно вспомнить недавнее выступление Андрея Карпатого, руководителя подразделения Tesla, занимающегося разработкой искусственного интеллекта и системы Autopilot — месяц назад он пролил свет на некоторые аспекты работы комплексной системы Tesla Autopilot. Если вкратце, система Tesla Autopilot полагается на компьютерное (машинное) зрение – парк из более 1 миллиона автомобилей Tesla по всему миру постоянно собирает данные с камер и сенсоров, на которых система непрерывно обучается.
К настоящему моменту автомобили компании с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 миллиардов миль. Сейчас система использует для анализа дорожной обстановки и принятия решений двухмерные изображения вместе с метками – “огромная” команда работает отдельно над маркировкой различных элементов. Изображения, дополненные специальными метками, и соответствуют тем самым 2,5 измерениям, упомянутым Маском.
Поддержка дополнительных “измерений”, чем бы они в итоге ни оказались, увеличит точность реакции автомобиля в определенных ситуациях.
Маск также рассказал, что сейчас тестирует последнюю альфа-версию системы Tesla Autopilot, заявив, что он может добраться из дома на работу, “почти” не управляя автомобилем.
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