НБУ назвал главные риски для стабильности в Украине

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Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, необходимым для его преодоления как в Украине, так и в мире.Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
“Это может привести к более существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики”, – отметили в НБУ.
Актуальные риски:
“Соблюдение условий новой программы Stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики. Поддержка МВФ является важной с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранения доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах”, – добавили в Нацбанке.
В 2021-2022 годах украинская экономика продолжит восстановление и будет демонстрировать рост около 4% благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление, также отметили в НБУ.
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