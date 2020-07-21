НБУ назвал главные риски для стабильности в Украине

Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям, необходимым для его преодоления как в Украине, так и в мире.

НБУ

Об этом сообщила пресс-служба

“Это может привести к более существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики”, – отметили в НБУ.

Актуальные риски:

негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

эскалация военного конфликта на востоке страны;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания, учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

“Соблюдение условий новой программы Stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики. Поддержка МВФ является важной с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранения доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах”, – добавили в Нацбанке.

В 2021-2022 годах украинская экономика продолжит восстановление и будет демонстрировать рост около 4% благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление, также отметили в НБУ.

Справка Finance.ua: