Финмониторинг США разрешил банкам принимать криптовалюту без ограничений

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Управление финансового контроля США разрешило коммерческим банкам открывать счета пользователям для хранения криптовалютных активов.
«Банки могут продолжать удовлетворять потребности своих клиентов по защите ценных активов, которые сегодня для десятков миллионов американцев содержат в себе криптовалюту», – сообщает регулятор.
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Решение касается национальных банков и федеральных ассоциаций сбережений всех размеров и согласуется с рядом штатов, уже уполномочивших государственные банки или трастовые компании выполнять аналогичные функции.
Управление признало особую важность цифровых активов и полномочия банков по обеспечению хранения таких активов с 1998 года.
Финмониторинг США также признает, что по мере все большего проникновения цифровых технологий в финансовую сферу банкам и другим фмнучреждениям необходимо использовать новые способы удовлетворения потребностей клиентов.
«Таким образом банки сохранят свою функцию финансового посредничества, которую они исторически выполняли по предоставлению платежных, кредитных и депозитных услуг», – отмечается в сообщении Управления финансового контроля США.
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