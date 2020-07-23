В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиков

Доллар и евро перешли психологические отметки. За один “зеленый” в обменниках просят 28 гривен, за евро – 32,5 гривны. Но страдает не только украинская валюта, мировые экономики также несут потери из-за коронакризиса.

В какой валюте безопаснее хранить сбережения и какой курс прогнозируют финансовые аналитики – в сюжете телеканала “Украина 24”.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что опасения небезосновательны. Валютные колебания в самом разгаре.

“Представим себе, что вы экспортер. Вы знаете, что завтра курс будет для вас лучше по продаже долларов, чем сегодняшний. Что вы делаете – вы придерживаете валютную выручку и ждете до завтра. А послезавтра курс будет еще лучше”, – сказал он.

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Экономист Тарас Козак считает, что гривна – одна из самых недооцененных валют в мире. Для украинцев доллар должен стоить значительно дешевле, чем 27 гривен. Что касается сбережений на долгосрочную перспективу – специалист советует покупать доллары или евро. Хотя у американской валюты из-за коронавируса и волны протестов Black Lives Matter репутация пошатнулась.

“Если простыми словами – раскладывать яйца в разные корзины. Поэтому если сумма достаточна, то лучше разделить на три кучки. Я бы рекомендовал сегодня где-то 30%, не более – в национальной валюте и 70% – в иностранной валюте. В настоящее время я рекомендовал бы где-то до 50% в евро, 20-30% в долларах”, – советует эксперт.

Пока же украинцы традиционно экономят “зеленые”. Все из-за консервативности, рассказывает вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло. И предупреждает, что в конце лета доллар снова подскочит.

“Не нужно забывать, что будет август – это последний месяц лета, это месяц посевной, это месяц, когда мы начинаем готовиться к отопительному сезону. Начинаем накапливать газ в хранилищах, и курс в этот период практически всегда растет. Поэтому мой личный прогноз, что курс будет колебаться у отметки 28 – где-то август, возможно, сентябрь”, – рассказала она.

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Сезонные колебания, коронакризис, особенно назначение нового руководителя Нацбанка, – все это влияет на курс валют. Однако эксперты успокаивают: резких скачков больше не будет. По предварительным расчетам, год закончим с максимальным курсом 28,5 гривен/доллар.

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