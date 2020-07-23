В какой валюте безопаснее хранить сбережения - советы финансовых аналитиков

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Доллар и евро перешли психологические отметки. За один “зеленый” в обменниках просят 28 гривен, за евро – 32,5 гривны. Но страдает не только украинская валюта, мировые экономики также несут потери из-за коронакризиса.
В какой валюте безопаснее хранить сбережения и какой курс прогнозируют финансовые аналитики – в сюжете телеканала “Украина 24”.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что опасения небезосновательны. Валютные колебания в самом разгаре.
“Представим себе, что вы экспортер. Вы знаете, что завтра курс будет для вас лучше по продаже долларов, чем сегодняшний. Что вы делаете – вы придерживаете валютную выручку и ждете до завтра. А послезавтра курс будет еще лучше”, – сказал он.
Читайте также: Делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят: Сологуб объяснил колебания курса гривны
Экономист Тарас Козак считает, что гривна – одна из самых недооцененных валют в мире. Для украинцев доллар должен стоить значительно дешевле, чем 27 гривен. Что касается сбережений на долгосрочную перспективу – специалист советует покупать доллары или евро. Хотя у американской валюты из-за коронавируса и волны протестов Black Lives Matter репутация пошатнулась.
“Если простыми словами – раскладывать яйца в разные корзины. Поэтому если сумма достаточна, то лучше разделить на три кучки. Я бы рекомендовал сегодня где-то 30%, не более – в национальной валюте и 70% – в иностранной валюте. В настоящее время я рекомендовал бы где-то до 50% в евро, 20-30% в долларах”, – советует эксперт.
Пока же украинцы традиционно экономят “зеленые”. Все из-за консервативности, рассказывает вице-президент Ассоциации украинских банков Галина Хейло. И предупреждает, что в конце лета доллар снова подскочит.
“Не нужно забывать, что будет август – это последний месяц лета, это месяц посевной, это месяц, когда мы начинаем готовиться к отопительному сезону. Начинаем накапливать газ в хранилищах, и курс в этот период практически всегда растет. Поэтому мой личный прогноз, что курс будет колебаться у отметки 28 – где-то август, возможно, сентябрь”, – рассказала она.
Сезонные колебания, коронакризис, особенно назначение нового руководителя Нацбанка, – все это влияет на курс валют. Однако эксперты успокаивают: резких скачков больше не будет. По предварительным расчетам, год закончим с максимальным курсом 28,5 гривен/доллар.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагаютВчера, 17:00 - 23991 7
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – Минсоцполитики7 ч. назад - 2106 4
Украина стала лидером в Европе по росту рынка новых авто5 ч. назад - 1269 3
Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИВчера, 18:12 - 4706 3
Почти треть жителей ЕС не смогли позволить себе ежегодный недельный отпускВчера, 14:59 - 1286 2
Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагаютВчера, 17:00 - 23991 7
Вакансий стало больше: каких работников ищут (инфографика)Вчера, 21:02 - 12956 1
Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИВчера, 18:12 - 4706 3
ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегомВчера, 22:09 - 4480
Пенсии вырастут вдвое – какой будет пенсионная реформа, – Минсоцполитики7 ч. назад - 2106 4
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 982
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 536
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 459
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5635 16
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2349 6