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WhatsApp анонсировал новые функции

WhatsApp анонсировал новые функции

Мессенджер WhatsApp анонсировал появление новых функций.

Об этом сообщает портал WABetaInfo.

В ближайшее время в приложении появится функция Linked Devices – привязанные устройства. Этот пункт позволит пользователям использовать один аккаунт сразу на четырех гаджетах.

Также разработчики усовершенствуют функцию поиска в WhatsApp. Теперь сообщения будут отфильтрованы по типу: фото, видео, GIF, аудио, документы и ссылки.

Отмечается, что данные функции находятся в разработке. Когда они станут доступны для пользователей, пока неизвестно.

По материалам Корреспондент.net
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