WhatsApp анонсировал новые функции

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Мессенджер WhatsApp анонсировал появление новых функций.
Об этом сообщает портал WABetaInfo.
В ближайшее время в приложении появится функция Linked Devices – привязанные устройства. Этот пункт позволит пользователям использовать один аккаунт сразу на четырех гаджетах.
Также разработчики усовершенствуют функцию поиска в WhatsApp. Теперь сообщения будут отфильтрованы по типу: фото, видео, GIF, аудио, документы и ссылки.
Отмечается, что данные функции находятся в разработке. Когда они станут доступны для пользователей, пока неизвестно.
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