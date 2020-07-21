0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

Об этом в Facebook сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась более успешной, чем ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

“Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было верно, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов”, – добавил Демкив.

Справка Finance.ua:

  • 2 июля соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Решение связано с заявлением председателя Национального банка Украины Якова Смолия об отставке из-за политического давления.
  • Тогда Украина планировала разместить выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.