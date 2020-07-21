Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.

Об этом в Facebook сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась более успешной, чем ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

“Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было верно, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов”, – добавил Демкив.

Справка Finance.ua:

2 июля соглашение о размещении Украиной новых 12-летних евробондов отменили. Решение связано с заявлением председателя Национального банка Украины Якова Смолия об отставке из-за политического давления.

Тогда Украина планировала разместить выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет.

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