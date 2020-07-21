Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина 23 июля успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов. Деньги привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года.
Об этом в Facebook сообщил финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.
По его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась более успешной, чем ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.
“Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было верно, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов”, – добавил Демкив.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА ПоповВчера, 11:17 - 905 9
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Новый глава НБУ добавил в декларацию миллионы и драгоценностиВчера, 12:29 - 1531 6
Lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетомВчера, 15:34 - 2967 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 26118 2
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 4813
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 4531 3
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 502
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 370
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 370
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5130 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2136 5