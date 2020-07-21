Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

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Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Брюссель.
“Это один из маячков для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы”, – заявил премьер.
Он пояснил, что это является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.
“Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы. – Ред.). Не силовой, а интеллектуальный. То есть, орган, имеющий доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган”, – отметил Шмыгаль.
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