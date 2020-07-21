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Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года

Правительство ликвидирует Государственную фискальную службу до конца текущего года. Упразднение ГФС является фактически условием для второго транша макрофинансовой помощи для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Брюссель.

“Это один из маячков для второго транша. До конца года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы”, – заявил премьер.

Он пояснил, что это является одним из условий получения второго транша в рамках пятой программы предоставления Украине макрофинансовой помощи.

“Наша идеология, это должен быть интеллектуальный орган (вместо Государственной фискальной службы. – Ред.). Не силовой, а интеллектуальный. То есть, орган, имеющий доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, разоблачать их и передавать их в соответствующий орган”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • В мае прошлого года Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС.
По материалам РБК-Украина
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