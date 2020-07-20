Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)

В общей сложности две трети украинцев считают, что неравенство между средним уровнем доходов по стране и доходом руководителя не должно превышать соотношение 1:7. Среди респондентов такого мнения придерживались 61%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании в области исследований рынка и рекламной деятельности Research & Branding Group.

При этом сравнительно большая доля ответивших (37%) считают нормальной для общества наименьшую глубину неравенства – в 1-3 раза.

«Безопасную глубину неравенства» (соотношение 1:10) считает нормальной суммарно 68% респондентов. И лишь 6% опрошенных полагает, что разница в оплате труда может превышать 10-кратный уровень.



Инфографика: R&B Group

Интересно отметить, что наибольшая доля приверженцев более равного распределения заработных плат в Украине была выявлена среди молодежи (18-29 лет).

“Нормальное неравенство (в зарплатах – ред.) для большинства украинцев — это неравенство, не превышающее соотношение 1:7. В то время как показатели сверх этой нормы в украинском обществе считаются избыточными, т.е. таковыми, которые, несомненно, будут вызывать у большинства людей чувство несправедливости происходящих процессов в стране”, – подытожили исследователи.

Справка Finance.ua:

Напомним, средняя зарплата штатного работника в мае, по данным Госстата, была на уровне 10542 грн.