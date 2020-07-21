Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод

Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.

Об этом Finance.ua рассказал директор “ШвидкоГрошi” Александр Холод.

“В апреле-мае мы увидели резкий скачок в смене портрета заемщика. Это были те клиенты, которые ранее до нас не доходили. Тогда уровень одобрения начал расти. К концу мая этот сегмент уменьшился, потому что уже тогда запустили транспорт и ослабили карантин,” – рассказал он.

По словам Холода, 15-20% информации о клиентах – это чистый лист. То есть человек никогда не брал кредит, у него нет банка и идентификатора, а тем более кредитной истории.

Онлайн/оффлайн. В общем 52-53% пользователей – пользуются оффлайн услугами МФО. Среди новых клиентов – около 70% приходят из интернета и берут кредит в онлайне.

“Но общая статистика показывает, что люди любят живое общение и живые деньги”, – заявил финансист.

Эксперт утверждает, что сейчас регулятор получает много жалоб на МФО.

Одни люди действительно столкнулись со сложной ситуацией и им сложно погасить задолженность. Но они это осознают, понимают и в таких случаях МФО не будет повышать градус.

Другие пытаются доказать, что они не будут платить. В таком случае с ним будут разговаривать коллекторы и предлагать реструктуризировать долг. Но такое противостояние всегда вызывает негатив у должника.

Третья категория – это люди, которые не платят задолженность и ищут компании, которые консультируют и рассказывают, что нужно сделать, чтобы не платить.

“С точки зрения нового регулятора, ему нужно будет как-то выстраивать диалог и теми 900 компаниями микрокредитирования, который попали под его контроль. Ведь на банки не было того количества жалоб, сколько подают их на МФО”, – рассказал эксперт.