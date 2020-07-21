Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод

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Многие банки изменили кредитные лимиты на картах клиентов, многие – вообще остановили кредитование. Клиентам ничего не оставалось, кроме как обращаться в МФО.
Об этом Finance.ua рассказал директор “ШвидкоГрошi” Александр Холод.
“В апреле-мае мы увидели резкий скачок в смене портрета заемщика. Это были те клиенты, которые ранее до нас не доходили. Тогда уровень одобрения начал расти. К концу мая этот сегмент уменьшился, потому что уже тогда запустили транспорт и ослабили карантин,” – рассказал он.
По словам Холода, 15-20% информации о клиентах – это чистый лист. То есть человек никогда не брал кредит, у него нет банка и идентификатора, а тем более кредитной истории.
Онлайн/оффлайн. В общем 52-53% пользователей – пользуются оффлайн услугами МФО. Среди новых клиентов – около 70% приходят из интернета и берут кредит в онлайне.
“Но общая статистика показывает, что люди любят живое общение и живые деньги”, – заявил финансист.
Эксперт утверждает, что сейчас регулятор получает много жалоб на МФО.
Одни люди действительно столкнулись со сложной ситуацией и им сложно погасить задолженность. Но они это осознают, понимают и в таких случаях МФО не будет повышать градус.
Другие пытаются доказать, что они не будут платить. В таком случае с ним будут разговаривать коллекторы и предлагать реструктуризировать долг. Но такое противостояние всегда вызывает негатив у должника.
Третья категория – это люди, которые не платят задолженность и ищут компании, которые консультируют и рассказывают, что нужно сделать, чтобы не платить.
“С точки зрения нового регулятора, ему нужно будет как-то выстраивать диалог и теми 900 компаниями микрокредитирования, который попали под его контроль. Ведь на банки не было того количества жалоб, сколько подают их на МФО”, – рассказал эксперт.
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