Tesla строит завод в Техасе

Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск, пишет AP.

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По его словам, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.

Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале – во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.

Ранее Илон Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат, Техас или Неваду.