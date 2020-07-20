Tesla строит завод в Техасе

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Компания Tesla откроет новый сборочный завод в районе города Остин, штат Техас.
Об этом сообщил глава компании Илон Маск, пишет AP.
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По его словам, на новом заводе будут производить Cybertruck, а также внедорожник Model Y.
Tesla заявила о четвертом подряд прибыльном квартале – во втором квартале 2020 года автоконцерн получил прибыль в $104 млн.
Ранее Илон Маск сообщил о планах перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в другой штат, Техас или Неваду.
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