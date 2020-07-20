В Египте все автомобили переведут на ГБО

Правительство не будет выдавать лицензий на любые новые автомобили, если они не будут работать на природном газе.

Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси во время открытия ряда национальных проектов на прошлой неделе. Решение касается любого автомобиля – микроавтобуса, частного транспорта или такси.

“Предложенный регламент поможет сохранить окружающую среду, природные ресурсы государства и жизни граждан”, – сообщает правительство Египта.

Президент аль-Сиси подчеркнул, что переход на природный газ (метан) поможет снять бремя, которое возлагается на граждан из-за высоких цен на бензин, уменьшив счета за топливо вдвое.

Владельцы автомобилей, работающих на природном газе, будут получать государственные гранты на приобретение автомобиля с минимальной возможной стоимостью. Руководство страны также призвало банки предоставлять финансирование с меньшими процентами до пяти лет, чтобы помочь клиентам покрыть расходы для перехода на природный газ.

Основное требование, которое предусматривает помощь государства при переводе авто на газ, заключается в том, чтобы транспортное средство производилось в стране и было оборудовано для работы на газу.

Перевод одного миллиона транспортных средств в Египте на природный газ обойдется в 500,3 миллиона долларов, заявил Аль-Сиси.