В Египте все автомобили переведут на ГБО

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Правительство не будет выдавать лицензий на любые новые автомобили, если они не будут работать на природном газе.
Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси во время открытия ряда национальных проектов на прошлой неделе. Решение касается любого автомобиля – микроавтобуса, частного транспорта или такси.
“Предложенный регламент поможет сохранить окружающую среду, природные ресурсы государства и жизни граждан”, – сообщает правительство Египта.
Президент аль-Сиси подчеркнул, что переход на природный газ (метан) поможет снять бремя, которое возлагается на граждан из-за высоких цен на бензин, уменьшив счета за топливо вдвое.
Владельцы автомобилей, работающих на природном газе, будут получать государственные гранты на приобретение автомобиля с минимальной возможной стоимостью. Руководство страны также призвало банки предоставлять финансирование с меньшими процентами до пяти лет, чтобы помочь клиентам покрыть расходы для перехода на природный газ.
Основное требование, которое предусматривает помощь государства при переводе авто на газ, заключается в том, чтобы транспортное средство производилось в стране и было оборудовано для работы на газу.
Перевод одного миллиона транспортных средств в Египте на природный газ обойдется в 500,3 миллиона долларов, заявил Аль-Сиси.
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