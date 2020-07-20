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Семь моторов и 1400 "лошадей": Ford выпустил мощнейший электрокар в мире (фото)

Семь моторов и 1400 "лошадей": Ford выпустил мощнейший электрокар в мире (фото)

Ford представил гоночный электромобиль Mustang Mach-E 1400, который был разработан в сотрудничестве с RTR – компанией, которая производит пакеты производительности для автогиганта. На проект ушло 10 тысяч часов, чтобы проверить, насколько мощным можно создать электромобиль в кузове спорткара.

В результате плодотворного сотрудничества Ford и RTR выпустили 7-двигательный Mustang Mach-E 1400, который по мощности превзошел собственного Cobra Jet 1400, представленного ранее. Семимоторный спорткар, выполненный на основе Mustang Mach-E GT, в теории способен выдать мощность 1400 л.с. Однако на практике это еще не проверяли.


Фото: Autobild

Три электродвигателя разместили на передней оси, а четыре – на задней. Единственный карданный вал соединяет двигатели посредством сложных дифференциалов, при этом конфигурация предназначена для обеспечения широких возможностей регулировки трансмиссии для различных применений. Вся мощность может быть подана либо на одну ось, либо равномерно распределена между ними.


Фото: Autobild

Чтобы обуздать такую неистовую мощностьЄ Mustang Mach-E 1400 использует электрический усилитель тормозов в сочетании с ABS и контролем устойчивости. Питает электрокар 56,8 кВт/ч батарея с использованием никель-марганцевых кобальтовых ячеек, которые, по утверждению Ford, обеспечивают сверхвысокую производительность и высокую скорость разряда.

Корпус Mustang Mach-E 1400 описан как “испытательный стенд для новых типов материалов” и включает в себя капот из легких органических композитных волокон. Остальная часть транспортного средства выполнена из углеродного волокна. Дизайн автомобиля был изменен, чтобы обеспечить высокий уровень прижимной силы.

Mustang Mach-E 1400 дебютирует на предстоящем событии серии Nascar Cup, где покажет свои возможности в реальных “боевых” условиях.

По материалам Сегодня
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