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Jeep представил гибридный внедорожник Renegade 4xe

Jeep представил гибридный внедорожник Renegade 4xe

Jeep представил три комплектации нового гибридного внедорожника Renegade 4xe — Longitude, Limited и Trailhawk. У них общая мощность гибридной силовой установки составляет от 190 до 240 л.с.

Комплектации Limited и Longitude больше подходят для поездок по городу, а Trailhawk специально подготовлен для бездорожья.

Батарея находится под задним сиденьем. Там же под задним сиденьем располагается топливный бак (39 л). На одной электротяге внедорожник способен проехать 50 км.

Renegade 4xe до 100 км/ч разгоняется за 7,5 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Эти показатели во всех трех комплектациях.

Jeep скоро предложит автолюбителям еще несколько гибридных новинок. Среди них будут гибридные Compass и Wrangler. Они, как и Renegade 4xe, получат обозначение «4xe».

По материалам autonews.ua
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