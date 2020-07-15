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Сколько будет стоить вакцина против коронавируса

Сколько будет стоить вакцина против коронавируса

До конца года человечество может получить вакцину против коронавируса.

Ее цена составит 2,5 евро (80 грн), рассказал генеральный директор фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, которая совместно с Оксфордским университетом создает вакцину, передает The Independent.

“Наша цель – донести вакцину до каждого и сделать это на некоммерческой основе, поэтому мы будем предоставлять вакцину по себестоимости. По себестоимости это будет примерно 2,5 евро за единицу”, – сказал он.

По его словам, вакцина против вируса может появиться даже раньше, чем в конце 2020 года, если “все пойдет хорошо”.

Отметим, что первые результаты испытания препарата показали, что он безопасен и вызывает иммунный ответ. Теперь должен начаться 3 этап исследований, прежде чем вакцину запустят в массовое производство.

“Мы работаем рука об руку с регулирующими органами, мы ежедневно обмениваемся нашими данными, чтобы обеспечить очень быструю оценку. Мы проводим клинические испытания, которые позволяют нам выиграть время”, – добавил Сорио.

Справка Finance.ua:

  • В США вакцина против COVID-19, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний.
  • На стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса. В ВОЗ заявили об оптимизме, даже если клинические разработки этих вакцин провалятся.
По материалам Газета по-Украински
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