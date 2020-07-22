0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИ

Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИ

Кабинет министров анонсировал очередное повышение пенсий в марте 2021 года. В результате такого шага в среднем украинцы могут получить прибавку в размере 15%.

Повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка до уровня прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.

Пример. Если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Пенсии в Украине рассчитывают по следующей формуле: Средняя зарплата за последние три года (по стране). * Соотношение собственной зарплаты к средней по стране. * Стаж в годах.

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что “старые” пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а “новые”, которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.