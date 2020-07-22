Украинцам в 2021 году анонсировали повышение пенсий - СМИ

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Кабинет министров анонсировал очередное повышение пенсий в марте 2021 года. В результате такого шага в среднем украинцы могут получить прибавку в размере 15%.
Повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка до уровня прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.
Пример. Если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).
Пенсии в Украине рассчитывают по следующей формуле: Средняя зарплата за последние три года (по стране). * Соотношение собственной зарплаты к средней по стране. * Стаж в годах.
Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что “старые” пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а “новые”, которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.
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