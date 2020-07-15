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LinkedIn анонсировала увольнение почти 1000 сотрудников

LinkedIn анонсировала увольнение почти 1000 сотрудников

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn объявила, что сократит около 960 рабочих мест, или 6% своей глобальной рабочей силы.

Как сообщает Reuters, причина заключается в том, что пандемия коронавируса продолжает оказывать сильное влияние на спрос на продукты компании для привлечения и найма новых сотрудников.

Генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что компания предоставит сотрудникам в США не менее 10 недель компенсации и медицинского страхования в течение одного года.

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«Я хочу, чтобы вы знали, что это единственные сокращения, которые мы планируем», – подчеркнул он.

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней противоэпидемические меры поразили предприятия по всему миру, и LinkedIn также не смогла этого избежать. Бизнес компании пострадал от того, что компании увольняют людей или значительно сокращают набор персонала.

Согласно LinkedIn, сотрудники, которые будут уволены, будут проинформированы на этой неделе.

По материалам Mind
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