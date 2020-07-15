Межбанк: вторник сыграл не на пользу гривне

Во вторник торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 27,69/27,72 UAH/USD. По состоянию на 11:30 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 27,61/27,64 UAH/USD.

Около 12:10 доллар, выйдя в реальную сферу, увеличился до уровня 27,66/27,68 UAH/USD.

По состоянию на 13:00 котировки доллара продолжили повышение и оказались в указанный час на отметке 27,68/27,70 UAH/USD.

К 16:20 курс безналичного доллара повысился до 27,72/27,74 UAH/USD. По состоянию на 16:50 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 27,74/27,77 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,70 / 27,72

евро – 31,67/ 31,70

российский рубль – 0,3904 / 0,3908

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1495 / 1,1497

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