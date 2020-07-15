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"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

"Нафтогаз" повысил цены на газ для промышленности

НАК “Нафтогаз Украины” опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2020 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Цены зависят от условий поставки.

Об этом сообщается на сайте НАК.

Какие цены предлагает Нафтогаз:

  • “Нафтогаз” предлагает газ по цене 2 982,00 – 3 474,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
  • По сравнению с ценами на июль 2020 года в июле цены вырастут на 0,2-0,4% в зависимости от условий поставки.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Справка Finance.ua:

  • Рынок газа для бытовых потребителей – одно из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Его планировали запустить в мае 2020-го. Позже срок перенесли на 1 июля. Сейчас объявили новую дату – 1 августа 2020 года.
  • На европейском рынке наметилась тенденция роста цен на газ. Однако по прогнозу аналитиков НАК “Нафтогаз Украины” к началу отопительного сезона цены будут снижаться.

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По материалам Finance.UA
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