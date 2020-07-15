Объем наличных в обороте достиг полтриллиона гривен

По состоянию на сегодняшнее утро общий объем наличной гривны на руках у населения, в кассах банков, банкоматах и терминалах превысил полтриллиона гривен. Темп роста спроса на наличную гривну ускорился до 25%.

Об этом пишет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

«В конце 2019-го начал расти спрос на наличную гривну. Когда начался карантин, спрос только ускорился. Если в прошлом году темпы прироста составляли менее 5-10% в год, то сейчас мы вышли на 25% прироста», — сообщает Михаил Демкив.

По его словам, данный рост объема наличных в системе не является свидетельством эмиссии — экономические агенты резко начали отдавать предпочтение бумажным деньгам над безналичными расчетами.

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В частности, в апреле (месяце жесткого карантина) с карточных счетов сняли на 18,7% меньше, чем месяцем ранее. Показатели мая также уступают докризисному февралю. Аналогично просело и количество операций по снятию наличных.

Вирус несколько изменил наше поведение, мы стали больше рассчитываться дистанционно. Однако это не компенсировало потери в покупках, на сокращение которых повлиял карантин (например, посещение кинотеатров). Поэтому здесь тоже сокращение.

Депозиты тоже остаются в банковской системе, то есть прирост наличности не является следствием снятий денежных средств с банковских счетов.

«Рискну предположить, что ключевая причина — это серая экономика. Какая-то часть работников стала получать зарплату наличными. Добавить сюда потерявших работу, и мы видим объяснение уменьшению объемов расходных операций с использованием карточек — на них стало поступать меньше средств. Очевидно, уменьшилась инкассация: меньший, чем раньше, процент наличных попадает обратно в банковскую систему», — считает Михаил Демкив.