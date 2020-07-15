Министр финансов не видит оснований для эмиссии в Украине

В Министерстве финансов не видят каких-либо оснований для возможной эмиссии со стороны Национального банка.

Об этом в интервью zn.ua сказал министр финансов Сергей Марченко.

“На сегодняшний момент нет никаких оснований полагать, что возможна какая-либо эмиссия со стороны НБУ. Объясню. Если речь идет о так называемом выкупе долговых инструментов государства на вторичном рынке, то нам на данном этапе нет необходимости в участии Нацбанка в этом. Есть потребность в создании качественного вторичного рынка государственных ценных бумаг. Но на этих этапах любые разговоры об эмиссии – это спекуляции. Все, что нам нужно, мы заимствуем. Все, что мы не сможем занять на внешнем рынке, мы заимствуем на внутреннем. На рынке достаточно ликвидности. Другой вопрос, что эта ликвидность должна работать на экономику, а не только на государственный бюджет и на Национальный банк”, – сказал Марченко.

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Он отметил, что в министерстве не скрывали последствий потенциальной эмиссии в 300 млрд гривен.

“Даже не подсчитывали. Я не вижу, каким образом, через какие инструменты это может быть реализовано на сегодня. У банков достаточно ликвидных ресурсов для того, чтобы проводить свою политику. Другой вопрос, почему они этого не делают. Каковы причины того, что банки не кредитуют реальный сектор экономики? Или это только инфляция, или это вопрос доверия, зарегулированности политики, рисков? Поэтому вопрос в этом случае стоит просто: повлияет ли на что-то дополнительное наличие денежных агрегатов в объеме 300 миллиардов гривен? Да ни на что не повлияет” , – отметил Марченко.

Министр подчеркнул, что для того, чтобы повлиять на инфляцию или девальвацию, через трансмиссионный механизм эта эмиссия должна попасть в руки граждан, а это только через бюджет. Национальный банк не может раздавать деньги людям. Он может дать возможность Минфину увеличить расходы.

“Мы этого не планируем. У нас бюджет сбалансирован. Так, у нас дефицит большой, в этом году – 7,5% ВВП. Мне мониторинг готовят каждый день, я постоянно интересуюсь, какая там ситуация за океаном и в других странах. 16% ВВП – дефицит бюджета США, Великобритании – 16, Японии – 11,3, еврозоны – 8,7, Франции – 11, Италии – 12, Испании – 10,7, Чехии – 7, Польши – 9,4%. То есть в Украине средний уровень дефицита, или даже близок к нижнему пределу. Конечно, здесь есть определенные причины, так как названные страны могут беспрепятственно проводить эмиссию. Их центральные банки работают на вторичном рынке или с государственными ценными бумагами и их выкупают, или даже с корпоративными, как в США. У нас на нынешнем этапе такой необходимости нет. Поэтому мы основной упор делаем на доходную часть. Если у нас будет обеспечена доходная часть, мы профинансируем все свои расходы и проведем займы, – сказал Марченко.