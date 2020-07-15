Министр финансов не видит оснований для эмиссии в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Министерстве финансов не видят каких-либо оснований для возможной эмиссии со стороны Национального банка.
Об этом в интервью zn.ua сказал министр финансов Сергей Марченко.
“На сегодняшний момент нет никаких оснований полагать, что возможна какая-либо эмиссия со стороны НБУ. Объясню. Если речь идет о так называемом выкупе долговых инструментов государства на вторичном рынке, то нам на данном этапе нет необходимости в участии Нацбанка в этом. Есть потребность в создании качественного вторичного рынка государственных ценных бумаг. Но на этих этапах любые разговоры об эмиссии – это спекуляции. Все, что нам нужно, мы заимствуем. Все, что мы не сможем занять на внешнем рынке, мы заимствуем на внутреннем. На рынке достаточно ликвидности. Другой вопрос, что эта ликвидность должна работать на экономику, а не только на государственный бюджет и на Национальный банк”, – сказал Марченко.
Читайте также: В Минэкономики прогнозируют ускорение инфляции из-за эмиссии гривны
Он отметил, что в министерстве не скрывали последствий потенциальной эмиссии в 300 млрд гривен.
“Даже не подсчитывали. Я не вижу, каким образом, через какие инструменты это может быть реализовано на сегодня. У банков достаточно ликвидных ресурсов для того, чтобы проводить свою политику. Другой вопрос, почему они этого не делают. Каковы причины того, что банки не кредитуют реальный сектор экономики? Или это только инфляция, или это вопрос доверия, зарегулированности политики, рисков? Поэтому вопрос в этом случае стоит просто: повлияет ли на что-то дополнительное наличие денежных агрегатов в объеме 300 миллиардов гривен? Да ни на что не повлияет” , – отметил Марченко.
Министр подчеркнул, что для того, чтобы повлиять на инфляцию или девальвацию, через трансмиссионный механизм эта эмиссия должна попасть в руки граждан, а это только через бюджет. Национальный банк не может раздавать деньги людям. Он может дать возможность Минфину увеличить расходы.
“Мы этого не планируем. У нас бюджет сбалансирован. Так, у нас дефицит большой, в этом году – 7,5% ВВП. Мне мониторинг готовят каждый день, я постоянно интересуюсь, какая там ситуация за океаном и в других странах. 16% ВВП – дефицит бюджета США, Великобритании – 16, Японии – 11,3, еврозоны – 8,7, Франции – 11, Италии – 12, Испании – 10,7, Чехии – 7, Польши – 9,4%. То есть в Украине средний уровень дефицита, или даже близок к нижнему пределу. Конечно, здесь есть определенные причины, так как названные страны могут беспрепятственно проводить эмиссию. Их центральные банки работают на вторичном рынке или с государственными ценными бумагами и их выкупают, или даже с корпоративными, как в США. У нас на нынешнем этапе такой необходимости нет. Поэтому мы основной упор делаем на доходную часть. Если у нас будет обеспечена доходная часть, мы профинансируем все свои расходы и проведем займы, – сказал Марченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны12 ч. назад - 7987 13
Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - Гетманцев13 ч. назад - 2622 12
Украина за 5 лет может стать региональным финансовым хабом - Шевченко6 ч. назад - 811 8
В Украине восстанавливается спрос работодателей на новых сотрудников10 ч. назад - 955 2
Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов3 ч. назад - 1632 2
Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны12 ч. назад - 7987 13
Межбанк: на курс давят с двух сторон11 ч. назад - 3489
В Барселоне собрались принудительно выкупать у хозяев пустующие квартиры8 ч. назад - 2759
Постепенная девальвация гривны на 10% создаст стимулы для экономики - Гетманцев13 ч. назад - 2622 12
В Украине нашли деньги на повышение минималки: в Минфине раскрыли планы8 ч. назад - 2237
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году10 ч. назад - 129
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)Вчера, 12:10 - 3933 11
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 1776 5
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1912 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 2265