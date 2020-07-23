Как карантин повлиял на кошельки украинцев (инфографика)

Введение в стране карантинных мер сильно не сказалось на оценке украинцами текущего уровня материального положения своих семей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса R&B Group в период с 19 по 24 июня 2020 года.

До начала карантина (в феврале) украинцы так оценивали свое материальное положение: 8% населения воспринимало его как в целом хорошее, около половины (51%) — как среднее и не более трети (37%) — как в целом плохое.

С введением карантинных мер (в начале апреля) украинцы так оценивали свое материальное положение:

немного выросло количество населения, которое считает материальное положение своей семьи как в целом хорошее (11%);

также увеличилось количество тех, кто и оценивает это положение как среднее (57%);

но сократилась доля тех, кто оценивал это положение в целом как плохое (30%).

В течение следующих трех месяцев, несмотря на некоторые колебания оценок, их общий характер практически не менялся.

Гораздо существеннее жизнь в условиях карантина сказалась на социальном оптимизме украинцев. В феврале около половины украинцев (44%) считали, что в ближайшие три месяца материальное положение их семей останется неизменным, примерно поровну разделились те, кто ожидал как его улучшения, так и его ухудшения (соответственно 20% и 21%), а каждый шестой украинец (16%) не смог сказать ничего определенного по данному вопросу.

Ожидания. По итогам последней волны мониторинга можно констатировать, что на конец июня подавляющее большинство украинцев (62%) ожидали ухудшения материального положения своих семей в ближайшее время, около трети (34%) считали, что уровень их достатка не изменится, и только 1% населения страны надеялся, что вскоре их материальное положение большей или меньшей степени улучшится.

Справка Finance.ua:

В апреле 2020 г. размер средней номинальной заработной платы штатных работников киевских предприятий, учреждений и организаций (с численностью работников 10 и более) составил 15 278 грн.