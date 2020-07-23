Как карантин повлиял на кошельки украинцев (инфографика)

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Введение в стране карантинных мер сильно не сказалось на оценке украинцами текущего уровня материального положения своих семей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса R&B Group в период с 19 по 24 июня 2020 года.
До начала карантина (в феврале) украинцы так оценивали свое материальное положение: 8% населения воспринимало его как в целом хорошее, около половины (51%) — как среднее и не более трети (37%) — как в целом плохое.
С введением карантинных мер (в начале апреля) украинцы так оценивали свое материальное положение:
В течение следующих трех месяцев, несмотря на некоторые колебания оценок, их общий характер практически не менялся.
Гораздо существеннее жизнь в условиях карантина сказалась на социальном оптимизме украинцев. В феврале около половины украинцев (44%) считали, что в ближайшие три месяца материальное положение их семей останется неизменным, примерно поровну разделились те, кто ожидал как его улучшения, так и его ухудшения (соответственно 20% и 21%), а каждый шестой украинец (16%) не смог сказать ничего определенного по данному вопросу.
Ожидания. По итогам последней волны мониторинга можно констатировать, что на конец июня подавляющее большинство украинцев (62%) ожидали ухудшения материального положения своих семей в ближайшее время, около трети (34%) считали, что уровень их достатка не изменится, и только 1% населения страны надеялся, что вскоре их материальное положение большей или меньшей степени улучшится.
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