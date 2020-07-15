Самый богатый человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов

Миллиардеры США уже разбогатели за время пандемии коронавируса. Но состояние самого богатого человека мира, директора и основателя компании Amazon Джеффа Безоса, снова выросли. Так, за один день, 21 июля, Безос получил 13 млрд долларов.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaire, теперь состояние Безоса достигло 189 млрд долларов. Дневной рост на 13 млрд долларов является рекордным для этого индекса, который составляется с 2012 года.

Состояние Безоса резко увеличилось на фоне роста акций Amazon на 7,9%, до 3196,84 долл. за акцию. Рост стал крупнейшим для компании с 2018 года. В целом с начала 2020 года акции Amazon выросли на 73%, а состояние Безоса – на 74 млрд долларов.



Таблица: bloomberg.com

Как объясняли ранее аналитики, выгоду во время пандемии коронавируса получают владельцы и основатели компаний, деятельность которых непосредственно связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. Спрос именно на их услуги и товары резко возрос.