Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ

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После того, как Национальный банк Украины получил нового руководителя, в Украине начал расти курс доллара и евро. Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив предупреждает, что рынки настороженно относятся к смене власти в НБУ.
По крайней мере, пока от нового главы НБУ нет четких заявлений относительно будущей политики регулятора.
“Инвесторы ожидают, что новый председатель Нацбанка будет продолжать независимую политику, направленную на сохранение макроэкономической стабильности, сотрудничество с международными институтами и сохранение курса реформ. В то же время отставка Якова Смолия была неожиданной, и рынки пока не уверены, чего ожидать от нового руководства Нацбанка. Шевченко придется уже первыми шагами в должности доказывать свою нацеленность на реформы и макроэкономическую стабильность”, – считает Михаил Демкив.
Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.
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