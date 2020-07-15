Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ

После того, как Национальный банк Украины получил нового руководителя, в Украине начал расти курс доллара и евро. Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив предупреждает, что рынки настороженно относятся к смене власти в НБУ.

По крайней мере, пока от нового главы НБУ нет четких заявлений относительно будущей политики регулятора.

“Инвесторы ожидают, что новый председатель Нацбанка будет продолжать независимую политику, направленную на сохранение макроэкономической стабильности, сотрудничество с международными институтами и сохранение курса реформ. В то же время отставка Якова Смолия была неожиданной, и рынки пока не уверены, чего ожидать от нового руководства Нацбанка. Шевченко придется уже первыми шагами в должности доказывать свою нацеленность на реформы и макроэкономическую стабильность”, – считает Михаил Демкив.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что новый глава НБУ Кирилл Шевченко является “именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине.

Справка Finance.ua:

Национальный банк под руководством Кирилла Шевченко не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Глава Национального банка Кирилл Шевченко намерен продолжать политику снижения учетной ставки и считает необходимым пересмотреть программу “кредитных каникул”.

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