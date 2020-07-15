В Украине нашли деньги на повышение минималки: в Минфине раскрыли планы

В Украине в 2020-м минимальную зарплату (МЗП) повысят с 4 723 до 5 000 грн, деньги на это уже есть в бюджете страны. При этом ресурс для повышение МЗП в 2021-м до 6–6,5 тыс. грн все еще ищут.

Об этом в интервью ZN заявил министр финансов Сергей Марченко. В первую очередь, отметил политик, от повышения шага выиграют местные бюджеты, Пенсионный фонд. Именно они получают большую часть с налоговой нагрузки на зарплату (НДФЛ, ЕСВ).

Государственный же бюджет также получит рост отчислений, однако вместе с тем придется больше потратить на заработные платы бюджетников. Повышать ли тарифную сетку и как внедрить такое повышение, в Минфине еще не решили.

“Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но на сегодняшний день я не могу вам сказать в целом об эффекте от этого шага. Потому что здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты (потому что в них оседает большая часть НДФЛ) и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, потому что бюджетная сфера существенно вырастет. И тут вопрос, каким образом мы это будем вводить. Будем ли мы первый тарифный разряд повышать, в каком объеме? Была дискуссия буквально на прошлой неделе о макропоказателях, о тарифной сетке. Поэтому мы пока считаем”, – сказал Марченко.

При этом сам Сергей Марченко соглашается: повышать минимальную зарплату нужно, однако предварительно стоит просчитать будущие расходы и влияние на бюджет и экономику страны.

В Украине реальная зарплата, согласно консенсус-прогнозу, в 2020 году рухнет на 13,9%. Этот показатель учитывает не только номинальный размер, но и влияние роста цен на покупательную способность.

Справка Finance.ua: