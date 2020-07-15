eBay продает один из последних непрофильных активов — Reuters

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eBay продает рекламное подразделение, которое является одним из последних непрофильных активов компании. Норвежская Adevinta выиграла аукцион по покупке мажоритарной доли рекламного подразделения eBay Inc за $9 млрд.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
Как уточняет агентство, eBay планирует сохранить миноритарную долю в бизнесе. Подразделение включает бренды Gumtree и Kijiji и предлагает онлайн-рекламу в более чем 1000 городов по всему миру. Операционная прибыль подразделения составила $83 млн, а выручка – $248 млн в первом квартале 2020 года.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что рекламное подразделение – один из последних непрофильных активов eBay. Продав его, компания планирует сконцентрироваться на своем основном бизнесе.
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