eBay продает один из последних непрофильных активов — Reuters

eBay продает рекламное подразделение, которое является одним из последних непрофильных активов компании. Норвежская Adevinta выиграла аукцион по покупке мажоритарной доли рекламного подразделения eBay Inc за $9 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как уточняет агентство, eBay планирует сохранить миноритарную долю в бизнесе. Подразделение включает бренды Gumtree и Kijiji и предлагает онлайн-рекламу в более чем 1000 городов по всему миру. Операционная прибыль подразделения составила $83 млн, а выручка – $248 млн в первом квартале 2020 года.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что рекламное подразделение – один из последних непрофильных активов eBay. Продав его, компания планирует сконцентрироваться на своем основном бизнесе.