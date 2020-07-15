0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 373 0

eBay продает один из последних непрофильных активов — Reuters

eBay продает один из последних непрофильных активов — Reuters

eBay продает рекламное подразделение, которое является одним из последних непрофильных активов компании. Норвежская Adevinta выиграла аукцион по покупке мажоритарной доли рекламного подразделения eBay Inc за $9 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как уточняет агентство, eBay планирует сохранить миноритарную долю в бизнесе. Подразделение включает бренды Gumtree и Kijiji и предлагает онлайн-рекламу в более чем 1000 городов по всему миру. Операционная прибыль подразделения составила $83 млн, а выручка – $248 млн в первом квартале 2020 года.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что рекламное подразделение – один из последних непрофильных активов eBay. Продав его, компания планирует сконцентрироваться на своем основном бизнесе.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.