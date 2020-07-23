С 1 августа внедряются программные РРО

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций в соответствии с требованиями Закона Украины от 20 сентября 2019 года №128-ХІ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и других законов Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг».

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

С целью информирования налогоплательщиков по вопросам новшеств в использовании программных регистраторов расчетных операций ГНС Украины создан баннер «Программные РРО», который находится по ссылке.

Для удобства плательщиков в указанном баннере содержится актуальная информация в 10 разделах:

Нормативно-правовые акты.

Сообщение-разъяснение для плательщиков.

Описание АРІ фискального сервера контролирующего органа.

Электронные доверительные услуги.

Перечень тестовых плательщиков.

Проекты нормативно-правовых актов.

Перечень должностных лиц ГНС – ответственных за взаимодействие с субъектами хозяйствования при тестировании ПРРО .

Актуальные вопросы-ответы.

Формы ПРРО .

Программный регистратор расчетных операций.

Справка Finance.ua:

С 1 августа будут действовать новые штрафы за нарушения в сфере РРО . За неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера штрафных (финансовых) санкций, поскольку действующие нормы по размеру штрафных санкций были приняты еще в 2000 году.

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